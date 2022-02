Ce géant européen qui a contacté Mané deux fois

Sadio Mané a récemment laissé croire qu’il pourrait bien quitter son club de Liverpool afin de rejoindre une écurie continentale plus prestigieuse. Il aurait cet objectif afin d’essayer de marquer un peu plus l’histoire en devenant le plus grand joueur africain de tous les temps. Le Sénégalais se verrait donc bien tenter un nouveau défi. Cette opportunité se présentera-t-il à lui ? Rien n’est certain. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’il a déjà eu l’occasion de rejoindre un autre grand club continental plutôt que LFC.

Mané aurait pu jouer dans un autre grand championnat

Bjorn Bezemer, le conseiller de Mané, vient de révéler au média Bild qu’il y a eu deux touches avec le géant bavarois. La première fois c’était en 2014 et la seconde c’était en 2016. Les contacts ont été noués, mais les responsables munichois ne sont pas allés au bout de leur démarche. « Ce qui était étonnant », a indiqué l’agent. L’ancien messin a donc filé ensuite à Liverpool contre un montant de 40M€. Un choix dont lui et le club de la Mersey doivent grandement se féliciter.