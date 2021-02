Cavani révèle des débuts difficile

Après avoir marqué de nouveau lors du match contre Everton samedi dernier (3-3), le meilleur buteur de l'histoire du PSG culmine désormais à 7 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe. Il a trouvé sa place à Manchester United. Une place de titulaire et ce, malgré des débuts compliqués de son propre aveu.

Cavani a eu du mal au début

«Je pense qu'il est toujours difficile de s'installer et de s'adapter à un endroit différent, à une nouvelle culture, à des coutumes différentes», a confié Cavani à United Review. «Le changement est toujours difficile, tout comme l’installation dans un nouvel endroit. Même si vous essayez de vous y plonger totalement et de vous installer rapidement, il se passe beaucoup de choses autour de nous qui rendent ce processus un peu plus difficile que d'habitude. Mais, bien sûr, vous avez votre vie de famille à la maison, ce n’est jamais qu'une question de football », a ajouté Cavani, arrivé comme joueur libre pour apporter son expérience chez les Red Devils juste avant le début de la saison. Un pari qui est en train de porter ses fruits.