Le résultat de l'ultime journée de Premier League a donné lieu à une guerre des mots entre Liam Gallagher et Jamie Carragher. Carragher, ancien joueur de Liverpool, s'est fait une seconde carrière dans le circuit des médias sportifs en travaillant pour Sky Sports, ce qui lui a donné la chance de côtoyer un certain nombre de célébrités. Mais il n'y a pas de respect entre l'ancien capitaine de Liverpool et le leader d'Oasis.

La réponse acerbe de Carragher

Gallagher a commencé l'échange sur les médias sociaux avec un message pointu à Carragher, se moquant de lui pour l'incapacité de son équipe à gagner le titre. "Qu'est-ce que tu dis, Carra, tu es [emoji cloche] fini", a tweeté le chanteur. C'est ce message qui a suscité une réponse acerbe du fan de Liverpool, visiblement au bout du rouleau après la tension et le stress de la dernière journée de Premier League de la saison. "Je dis que vous ne gagnerez jamais la Ligue des Champions et qu'Oasis est nul comparé aux Beatles. Ça marche ?", a-t-il répondu.