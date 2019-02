Cardiff: Warnock confiant dans les négociations avec Nantes

Alors qu'Emiliano Sala repose désormais dans son pays natal, les tractations et autres négociations concernant les modalités de paiement de son transfert, sont plus que jamais d'actualité entre Cardiff et Nantes. Dans des propos rapportés ce jeudi par Skysports, l'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock, s'est dit confiant.

"Beaucoup de choses ont été dites. Je sais que certaines personnes ont un travail à faire, mais il y a eu beaucoup de suppositions sans fondement. Je connais Mehmet Dalman (Président de Cardiff, ndlr) depuis que je suis ici et je suis pratiquement sûr que le club fait les choses correctement. Il a demandé une extension du délais de paiement et je pense que Nantes a accepté. Tout cela aurait du resté entre les deux clubs."

Le premier versement de 6 millions d'euros, (sur la somme totale de 17 millions d'euros), en faveur du FCNA, a ainsi été repoussé au 27 février prochain.