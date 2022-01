Habitués à mettre la pression sur leurs joueurs afin de les retenir pendant la CAN, les clubs européens tombent parfois sur des os. Les exemples de Jean Onana et d'Ismaïla Sarr en offrent une excellente illustration. Blessé aux ischio-jambiers lors du match de la 19e journée de Ligue 1 face à Lille, le 22 décembre, le milieu de terrain de Bordeaux était présenté comme indisponible pour une durée de trois à quatre semaines. Les Girondins avaient par conséquent annoncé son forfait pour la CAN.



Et pourtant... Le joueur de 21 ans est venu faire constater sa blessure par le médecin des Lions Indomptables, et figure dans la liste finale pour la compétition. Des photos publiées par la Fécafoot le montrent en train de s'entraîner, ce qui laisse augurer d'une participation normale à l'épreuve.

La Fédération sénégalaise droite dans ses bottes

Plus médiatisé, le bras de fer entre Watford et la Fédération sénégalaise de football au sujet d'Ismaïla Sarr est également en train de tourner à l'avantage de l'instance dirigeante. La semaine passée, le club anglais avait indiqué qu'il ne comptait pas libérer l'ailier, en convalescence après une blessure au genou droit, le 20 novembre. Vent debout, la FSF avait dénoncé des « arguments aussi spécieux que fallacieux ».



Cette fermeté semble avoir payé. Emedia.sn annonce que l'ancien Rennais rejoindra la sélection ce mardi au pays, avant de s’envoler avec ses autres coéquipiers en direction de Bafoussam, où évolueront les Lions de la Teranga. Le staff médical a concocté un programme sur mesure à Ismaïla Sarr, qui ne jouera que lorsque son état de santé le permettra. Aliou Cissé espère récupérer son joueur pour les quarts de finale, prévus les 29 et 30 janvier prochains.