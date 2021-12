La Confédération africaine de football lâche un peu de lest. Evoquant de longues discussions entre la FIFA et la CAF, un courrier du secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, annonce que l'instance panafricaine a décidé de « prendre un engagement de solidarité concernant la libération des joueurs par leurs clubs respectifs dans certaines circonstances ». Les joueurs convoqués pour la prochaine CAN pourront être retenus par leurs clubs jusqu'au 3 janvier, soit une semaine de plus que la date prévue au départ, en cas de matchs officiels durant cette période. Un geste qui satisfera essentiellement les clubs anglais, en plein Boxing Day.



« Plus précisément, et en gardant à l'esprit que dans le cadre juridique qui régit la libération des joueurs dans les équipes internationales, la date de libération officielle exécutoire pour les compétitions est le 27 décembre 2021, la CAF a décidé que pour les joueurs qui ont des matchs officiels de club entre le 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022, les associations membres participantes en question doivent être informées que ces joueurs peuvent rester avec leurs clubs pour participer à ces matches et être libérés après le dernier match de cette période », précise ledit courrier.



Cette concession soulagera les clubs anglais, autant qu'elle pourrait compliquer le travail de certains sélectionneurs, contraints de débuter leur préparation pour la CAN sans les joueurs de Premier League, et tous ceux dont le championnat ne fait pas relâche pendant les fêtes de fin d'année, désormais susceptibles d'être retenus par leur équipe jusqu'au 3 janvier 2022.