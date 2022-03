Tout juste nommé sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song s'active déjà à tout juste trois semaines des barrages du Mondial 2022. Pour cette double confrontation face à l'Algérie, le successeur de Toni Conceiçao entend en premier faire revenir les joueurs en froid avec le Portugais, Eric Maxim Choupo-Moting en tête, mais ses objectifs ne s'arrêtent pas là. Selon les échos de la presse camerounaise, un certain Joël Matip figure au sommet de la liste des priorités du nouvel occupant du banc.

Une dernière sélection en 2015...

C'est ainsi que, selon Sport News Africa, l'ancien défenseur s'est rendu en Allemagne avec Samuel Eto'o pour rencontrer le père du joueur de Liverpool. Ce dernier ne s'annonce pas simple à convaincre. Fort de 27 sélections et d'un but en équipe nationale, Joël Matip n’a plus porté le maillot des Lions Indomptables depuis une victoire face à la Gambie (1-0), le 6 septembre 2015. A l'époque, les problèmes d'intendance récurrents l'avaient poussé à jeter l'éponge. Déjà relancé avant la CAN, le joueur de 30 ans avait alors préféré se concentrer sur Liverpool. « Il ne l’envisage pas. Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière », avait assuré son coach Jürgen Klopp.