Bury exclu de League One, Bolton sous la menace

Créé en 1885, le Bury FC n’évoluera pas en League One cette saison. L’EFL (English Football League) a annoncé mardi soir que le club aux deux FA Cup (1900 et 1903), ruiné, était exclu du troisième échelon anglais. C’est la première équipe a subir un tel sort depuis Maidstone en 1992. Seuls 23 clubs évolueront donc en League One pour le reste de la saison, avec uniquement trois descentes. A noter que Bolton, au bord de la liquidation, est également sous la menace et a deux semaines pour trouver un repreneur.