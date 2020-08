Bruno Fernandes (Manchester United) évoque les comparaisons avec Cantona

Bruno Fernandes se dit ravi d'être comparé à la légende du club Eric Cantona, mais reste modeste face à une comparaison aussi louangeuse, malgré de très belles performances chez les Red Devils depuis son arrivée en janvier dernier. "Pour moi, c'est vraiment flatteur d'entendre tous ces noms. Mais, sincèrement, Cantona a été un joueur formidable pour le club. Je dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour être comparé à lui. Comme l'a dit l'entraîneur, [nous voulons] gagner des trophées et je serai heureux cette saison si nous gagnons la Ligue Europa", a ainsi tempéré Fernandes en conférence de presse.

Fernandes rêve de la Ligue Europa

Cantona a remporté quatre titres de Premier League en cinq ans avec Manchester United et Bruno Fernandes a hâte de commencer sa moisson de trophées, lui qui a évoqué son adaptation éclair à United : "Je marquais des buts, mais c'était facile, tout le monde dans l'équipe m'a beaucoup aidé, me donne beaucoup de confiance. C'était beaucoup plus facile pour moi, j'ai déjà joué en Italie, je sais ce que c'est d'être hors de mon pays. La Premier League est complètement différente, mais j'ai la confiance de l'entraîneur, du staff, des coéquipiers et les choses vont très bien parce que, quand on a la confiance de tout le monde, on essaie de faire de son mieux."