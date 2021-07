White a signé un contrat de cinq ans avec une option d'une année supplémentaire et portera le maillot n°4.



Mikel Arteta était déterminé à recruter un défenseur central cet été, alors que le manager espagnol cherche à améliorer les faiblesses d'Arsenal avant le début de la saison de Premier League le mois prochain.

"Ben était une cible de choix pour nous et c'est formidable que nous ayons achevé son recrutement. Ben a été formé avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien bénéficié de deux très bonnes formations et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel talent il est", a ainsi confié Arteta sur le site officiel des Gunners.

Le club londonien a ainsi déboursé pas moins de 60 millions d'euros selon la presse anglaise.C'est désormais chose faite.