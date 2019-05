Brighton: Hughton remercié

Au lendemain de la nouvelle défaite de Brighton, lourdement battu par Manchester City (1-4), condamné à l’emporter pour conserver son titre, Chris Hughton a été remercié lundi, annonce le club, qui avait déjà assuré son maintien en Premier League et termine à la 17e place du classement de Premier League.

L’entraîneur irlandais de 60 ans était à la tête des Seagulls depuis décembre 2014.

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC ⚪️