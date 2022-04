Tout n’a pas été facile pour Christian Eriksen depuis son malaise cardiaque à l’Euro 2020 (disputé en 2021). L’international danois a dû quitter l’Inter à cause du règlement en Serie A interdisant les prothèses médicales.



Equipé d’un défibrillateur automatique, le milieu de terrain s’est reconstruit et a rebondi à Brentford, promu cette saison en Premier League. Le joueur de 30 ans a même retrouvé la sélection danoise le mois dernier.



En fin de contrat chez les Bees au 30 juin, l’ancien de l’Ajax serait pisté par Tottenham, indique mardi The Times. L’histoire serait belle pour celui qui a passé un peu plus de six ans chez les Spurs (2013-2020).