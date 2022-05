Son terrible malaise cardiaque du 12 juin 2021 survenu en plein Euro est encore gravé dans les mémoires. Durant plusieurs mois, Christian Eriksen n'a plus joué au football et a même résilié le contrat qui le liait à l'Inter Milan. De retour en Premier League au mois de janvier dernier, l'international danois a profité de l'accueil de Brentford pour retrouver le rythme et de nouveau s'imposer comme l'un des milieux les plus percutants de Premier League. Au terme de la saison, il pourrait cependant aller voir ailleurs.



En fin de contrat chez les Bees au mois de juin prochain, le trentenaire est tenté de changer d'air. Dans un entretien accordé au média scandinave Viaplay, Eriksen a expliqué qu'il voulait regoûter à l'Europe. "J'aimerais rejouer en Ligue des champions. J'ai plusieurs propositions devant moi et je dois réfléchir à celle qui me correspond le mieux avant de prendre ma décision."

Tottenham, le retour ?

Celui qui évolue désormais avec un défibrillateur miniature devrait donc quitter un club de Brentford qui ne désespère pas de le conserver, mais les sirènes des clubs appelés à disputer la prochaine Ligue des champions seront probablement trop tentantes pour le Danois. Selon le Dailymail, Tottenham est déjà sur le coup pour récupérer son ancien joueur.