Boxing Day, du sapin et des jeux !

Les arènes de Premier League seront pleines de gladiateurs aux crampons aiguisés pendant les fêtes de fin d'année. Plusieurs matchs sont en effet au programme et pas n'importe lesquels.

Du sapin et des jeux

Comme son nom l'indiquerait presque (même si en l’occurrence il fait plutôt référence au jour où on déballe les cadeaux des boîtes), le Boxing Day est une foire d'empoigne festive dans la joie et la bonne humeur et l'édition 2019 ne devrait pas déroger à la règle. Une règle qui veut que depuis la fin du XIXe siècle, on joue chaque 26 décembre au Royaume-Uni. Petit détail qui a son importance, le taux de remplissage dans les stades anglais avoisine les 95 à 100% sur cette période. Le Boxing Day, c'est la tradition avec encore de belles affiches cette saison. Des pains, du jeu, de l'enjeu donc.

Si Manchester United avait hérité d'Huddersfield lors du Boxing Day de la saison dernière, les coéquipiers de Paul Pogba feront face à un test plus ardu en recevant Newcastle cette année. Le Chelsea de Frank Lampard, qui commence un peu à rentrer dans le rang depuis quelques semaines, accueillera Southampton. Everton, avec Carlo Ancelotti à sa tête, se mesurera à Burnley.

De belles affiches et des enjeux

Manchester City devra faire face à un périple difficile chez les Loups de Wolverhampton le lendemain de Noël tandis qu'Arsenal, probablement avec un certain Mikel Arteta installé sur son banc, se rendra à Bournemouth. Le clou du Boxing Day 2019 sera certainement le choc entre le leader Liverpool et son dauphin au classement Leicester City. Et oui, car souvent le champion à Noël en Angleterre finit champion tout court. Il s'agit donc d'une période décisive. En attendant de découvrir le programme forcément chargé de cette année, vous reprendrez bien un peu de Christmas pudding ?

Le programme du Boxing Day 2019 :

Tottenham vs Brighton (13h30)

Bournemouth vs Arsenal (16h00)

Chelsea vs Southampton (16h00)

Aston Villa vs Norwich City (16h00)

Everton vs Burnley (16h00)

Sheffield United vs Watford (16h00)

Crystal Palace vs West Ham (16h00)

Manchester United vs Newcastle United (18h30)

Leicester City vs Liverpool (21h00)

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City (27 décembre, 18.45)