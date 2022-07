Bordeaux : Sékou Mara file à Southampton

Et une vente pour Bordeaux ! Empêtrés dans une affaire avec la DNCG au sujet de leur maintien ou non en Ligue 2, les Girondins n'ont pas perdu de vue leur promesse faite avec le gendarme financier de la Ligue, à savoir vendre des joueurs pour assainir les comptes. Et un premier pas vient d'être fait avec le départ de Sékou Mara (19 ans) à Southampton. La nouvelle, officialisée ce lundi en début de soirée par le club anglais, était attendue depuis plusieurs jours. Le Français, valorisé à 3 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, a signé pour quatre saisons. Selon plusieurs sources, le club bordelais a réussi à inclure un pourcentage à la revente pour l'avant-centre.

Le récent 15eme de Premier League a déboursé près de 13 millions d'euros bonus inclus pour s'attacher les services du natif de Paris. Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur des Saints ne tarit pas d'éloges concernant la nouvelle recrue : " Sékou vient ici pour marquer des buts et a montré dans le championnat de France qu'il pouvait le faire. Maintenant, il doit travailler dur et montrer qu'il peut le faire en Premier League. C'est un jeune homme qui aura besoin de temps pour s'adapter à un nouveau pays et à une nouvelle ligue, mais nous sommes ravis de son potentiel et de ce qu'il peut devenir à l'avenir."







Sékou Mara a débuté avec les Girondins de Bordeaux à partir de la saison 2020/2021 où il a participé à 8 matchs de championnat pour 1 but et 2 passes décisives et une rencontre de Coupe de France contre Toulouse. L'an passé, l'international français U20 a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour 8 buts et 2 passes décisives. "Je suis vraiment heureux de signer pour Southampton et d'être un Saint pour les prochaines années, s'est exprimé le Français sur le site du club. Southampton m'a donné une bonne opportunité de progresser. Je suis un jeune joueur et je dois travailler. Je pense que Southampton est le meilleur club pour moi pour me développer et progresser pour être l'un des meilleurs. Je suis impatient de commencer avec cette équipe et de marquer des buts." C'est la sixième recrue pour Southampton après Gavin Bazunu, Mateusz Lis, Armel Bella-Kotchap, Roméo Lavia et Joe Aribo.