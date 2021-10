Laurent Blanc, l’un des principales icônes du football français, vient de faire savoir qu’il regrette de ne pas avoir signé pour Manchester United plus tôt dans sa carrière de joueur.

« C’était fantastique de jouer là-bas »

Blanc a rejoint United en 2003 à l'âge de 36 ans et a passé deux saisons au sein de ce club. Le champion du monde 1998 se souvient : « Sir Alex (Ferguson) m'a rappelé en 1996 et me voulait. Mais j'avais déjà signé pour Barcelone, donc cela ne s’est pas fait. Au lieu de cela, j'y suis allé à la fin de ma carrière ».



« C'était fantastique de jouer là-bas et la seule chose que je regrette maintenant, c'est de ne pas être venu à United avant », a poursuivi le Cévénol. Même s’il est arrivé à Old Trafford en fin de carrière, l’actuel coach d’Al Rayyan y a laissé une belle trace. Il avait notamment contribué au retour au sommet national des Red Devils en 2003.



Pour rappel, Blanc avait été cité en 2018 comme possible prétendant pour prendre les destinées de MU en tant que coach suite au limogeage de José Mourinho. Le board mancunien a finalement opté pour Ole Gunnar Solskjaer.