Bientôt 9 points de pénalité pour Chelsea ?

Les ennuis s'accumulent pour le Chelsea FC depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Rapidement visé en tant qu'oligarque lié à Vladimir Poutine, Roman Abramovich s'est d'abord mis en retrait de son rôle de propriétaire du club, avant de finalement décider d'opter pour une mise en vente. Côté économique, plusieurs sponsors ont pris leurs distances avec les Blues et désormais, les craintes des responsables du club concernent le paiement des salaires et autres factures. Une pénalité pourrait leur être infligée en Premier League.

Comme l'indique le Dailymail, les seuls flux de revenus qui subsistent pour faire tourner le club sont ceux issus des droits de diffusion de la Premier League, ainsi que ceux que Chelsea touchera selon son parcours en FA Cup et en Ligue des champions. Au premier avril, il faudra par exemple débourser les quelques 33 millions d'euros liés à la masse salariale du club. Si le média précise que cette fois-ci encore, Chelsea devrait pouvoir payer, rien ne dit que dans un mois le scénario sera le même.

Le gouvernement anglais doit statuer d'ici une semaine sur les sanctions infligées au club et peut-être se montrer plus souple pour éviter une catastrophe industrielle et humaine. Si le scénario ne lui est pas rapidement un peu plus favorable, le Chelsea FC devrait avoir des comptes à rendre face à l'administration, et pourrait notamment être sanctionné de neuf points de pénalité au classement de Premier League.