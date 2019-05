Bielsa: "On ne sortira plus le ballon"

Présent en conférence de presse jeudi, à deux jours de la demi-finale aller des playoffs du Championship entre Derby County et son équipe de Leeds, Marcelo Bielsa est revenu sur la fameuse action où il avait demandé à ses joueurs, le mois dernier face à Aston Villa, d’encaisser volontairement un but après en avoir marqué un alors qu’un joueur des Villans était au sol.

"On est tombés d’accord avec les joueurs, et on a décidé de nous adapter à 100% aux règles. Si un joueur est à terre, on ne sortira plus le ballon. La seule personne qui doit prendre la décision d’arrêter le match, c’est l’arbitre. Avant le match, on dira à l’arbitre, à l’entraîneur et au capitaine de Derby que l’on agira ainsi. On pense que c’est la meilleure chose à faire, et j’espère ne pas me tromper", a déclaré l’entraîneur argentin en préambule.