Bernardo Silva suspendu un match

BREAKING: Bernardo Silva has been handed a one-game ban, a £50k fine and compulsory education for his tweet to Benjamin Mendy in September

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2019

Bernardo Silva a bel et bien été puni. Ce mercredi, la Fédération Anglaise a décidé d’infliger un match de suspension à Manchester City après la publication d’un tweet à caractère raciste. L’international portugais avait comparé une photo de Benjamin Mendy au logo de Conguitos, une marque espagnole de sucreries. La FA avait ouvert une enquête. L’ancien joueur de Monaco, lui, avait retiré sa publication et déplorer « qu’on ne puisse plus plaisanter avec un ami de nos jours ». L’ailier de 25 ans et le latéral de l’équipe de France ont noué leur amitié lors de leur passage à l’ASM. D’après Sky Sports, Bernardo Silva a également écopé d’une amende de 58 000 euros.