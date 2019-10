Bernardo Silva suspendu six matches ?

La fédération anglaise, elle, ne plaisante pas. Mercredi, la FA a annoncé avoir officiellement lancé des poursuites contre Bernardo Silva, en raison de son tweet adressé à Benjamin Mendy, qui pourrait donc être jugé raciste. Le 22 septembre, le milieu de terrain portugais de Manchester City avait posté sur son compte Twitter une photo comparant la bouille de son coéquipier, enfant, à un bonbon chocolaté, le tout accompagné du message "Devinez qui ?".

Juste une blague, s’était-il aussitôt défendu, face aux nombreuses réactions. "On ne peut même plus plaisanter avec un ami, de nos jours… Les gars…", avait-il alors publié, avant d’être défendu par son entraîneur Pep Guardiola et tous ses coéquipiers, y compris le défenseur français. "Benjamin est comme un frère pour Bernardo, c’est ce que je vois ici tous les jours", avait expliqué le manager des Skyblues, affligé de voir une telle polémique enfler.

Qu’importe pour la FA, qui estime que l’ancien Monégasque a enfreint l’article E3 de son règlement et que son "mauvais comportement" constitue une "infraction aggravée" car son tweet faisait "référence à la race, à la couleur de peau ou à l’origine ethnique" du champion du monde tricolore. Malgré sa bonne foi, le maître à jouer des Citizens a jusqu'au 9 octobre pour répondre à l’instance britannique et risque jusqu’à six matches de suspension.