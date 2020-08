Bernardo Silva raille les fans de Liverpool

Manchester City, favori de l'épreuve, a subi la loi de Lyon en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une élimination surprise qui a fait le bonheur des fans de Liverpool, ravis du sort des Citizens et qui l'ont d'ailleurs fait savoir en bombardant Bernardo Silva de mentions. Un chambrage en bonne et due forme qui a excédé l'ancien monégasque. Ce dernier a répondu via son compte Twitter, exhortant les fans des Reds à trouver un meilleur emploi de leur temps.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 16, 2020