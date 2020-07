Bernardo Silva pas fair-play avec Liverpool ?

Jeudi soir, Manchester City a infligé une giffle lourde à Liverpool, bien que déjà champion d'Angleterre pour cette saison (4-0). Pep Guardiola avait promis une haie d'honneur par respect pour la saison réalisée par les Reds, et elle a bien eu lieu.

Cependant, lors de celle-ci, un joueur des citizens a dénoté, alors que ses coéquipiers se sont montrés sportifs. Bernardo Silva n'a en effet pas applaudi les joueurs dirigés par Jürgen Klopp.

Bernardo Silva was having absolutely none of that guard of honour for Liverpool 👏❌ pic.twitter.com/Be0lsk5OcZ