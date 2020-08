Berbatov : « City a trop respecté Lyon »

Deux fois finaliste de la Ligue des Champions, Dimitar Berbatov, la légende des Red Devils, a été plus que surpris du plan de jeu proposé par l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, contre l'OL en quarts de finale de la compétition. Menés à la mi-temps, les Citizens sont revenus grâce à De Bruyne (69e) avant d'encaisser un doublé de Moussa Dembélé (79e, 87e) et de sortir par la petite porte de ce Final 8 (1-3). Interrogé, Dimitar Berbatov n'a pas été tendre avec l'Espagnol : « City joue avec son propre style de jeu, peu importe qui est son rival, a t-il observé dans des propos recueillis par AS. C'est la première fois que je vois Guardiola aussi défensif, ils ont trop respecté Lyon. » L'international bulgare aux 78 sélections estime que l'ancien coach du FC Barcelone va « apprendre de ses erreurs mais qu'il pourrait avoir encore plus de projecteurs sur lui car il vient de perdre une troisième fois de rang en quarts de finale avec City. » Dans l'optique d'un renvoi de l'actuel entraîneur de Manchester, Dimitar Berbatov s'est projeté en évoquant Mauricio Pochettino comme le mieux placé pour diriger l'équipe.