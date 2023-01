Benjamin Mendy jugé non-coupable de six plaintes sur sept !

Depuis plus d'un an et demi, Benjamin Mendy est en instance de procès pour sept accusations d'agressions sexuelles (viols et tentative de viol). Si l'international français a passé tout ce temps en prison, le verdict a été rendu ce vendredi.

Il était accusé pour six viols et une tentative de viol. Sur les sept plaintes, le latéral gauche a été déclaré non-coupable à l'unanimité par les jurés pour six d'entre elles. Un grand soulagement pour lui, même s'il n'en a pas fini avec les procédures judiciaires. En effet, outre les potentiels appels des plaignantes, la septième plainte reste en cours. Il n'y a pas eu de verdict et ce cas va devoir être rejugé. Un nouveau procès a été ouvert. Dès aujourd'hui, le juge en charge de l'affaire, Timothy Cray, a donné la date du procès. Ce sera à partir du 26 juin prochain. Il durera entre deux et trois semaines.

Benjamin Mendy pourrait ainsi retrouver une vie "normale" dans les prochains jours. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco ne pourra tout de même pas retrouver son club de Manchester City. En effet, son contrat est toujours suspendu et les procès ne sont pas finis pour lui. Il faudra alors attendre quelques mois encore avant de pouvoir, s'il est innocenté, revoir le champion du monde 2018 sur les terrains.