Benjamin Mendy (27 ans) est désormais inculpé d'un septième viol. Après une nouvelle comparution ce mercredi 22 décembre devant la Cour de la Couronne de Chester, ce sont maintenant sept chefs d'accusation auxquels devra faire face l'international français et défenseur latéral de Manchester City.



La nouvelle charge a été rajoutée par la Crown Court de Chester, le palais de justice britannique situé à l'ouest de l'Angleterre. Le dossier de l'ancien Monégasque pèse donc un peu plus lourd après cette annonce, portant le total à sept accusations de viol et une agression sexuelle, concernant cinq femmes.

Le procès repoussé

A la suite de cela, le procès de Benjamin Mendy a été reporté à une date encore inconnue, qui pourrait potentiellement être le 27 juin prochain ou le 1er aout, au lieu du 24 janvier 2022, date initialement prévue. Pour l'heure, le champion du monde reste en détention au sein d'une prison privée de Liverpool. Affaire à suivre...