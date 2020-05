Benjamin Mendy compare Bielsa et Guardiola

Du haut de ses 25 printemps, Benjamin Mendy peut se targuer d’avoir travaillé avec deux des meilleurs entraîneurs au monde : Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. Dans une interview accordée à Sky Sports, le champion du monde s’est rappelé de son année passée avec « El Loco » lorsque ce dernier entraînait l’Olympique de Marseille. Le latéral gauche a même avoué s’être endormi lors de quelques séances vidéos. "Je n’ai pas peur de le dire. J’étais jeune. Un jour, il m’a dit : « Tu viendras et tu regarderas. » C’est ce que j’ai fait. J’ai regardé et j’étais amoureux. Je posais tellement de questions sur la tactique et tout". « Ils jouent à peu près le même football »

Cette saison sous les ordres de Marcelo Bielsa a d’ailleurs permis à Benjamin Mendy de mieux comprendre la philosophie de Pep Guardiola, fan du technicien argentin, lors de l’arrivée du latéral gauche à Manchester City à l’été 2017. "Le management de Bielsa m’a préparé pour Guardiola. Je pense qu’ils sont similaires. Ils jouent à peu près le même football, ils aiment avoir le ballon et exercer un pressing haut à la perte de balle. Ils sont très similaires, mais il y a des touches différentes chez chaque entraîneur. Pep est allé à Barcelone et au Bayern, il a géré de grandes équipes et remporté de grands titres. Bielsa a fait des choses avec des équipes moins grandes, mais il a toujours pratiqué du beau football et fait de bonnes choses."