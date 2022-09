Arsenal et Newcastle sont susceptibles de renforcer leurs effectifs lors de la fenêtre de transfert de janvier, avec des options défensives à l'ordre du jour pour Mikel Arteta et Eddie Howe. Selon les informations du Daily Mirror, le duo de Premier League suit le défenseur espagnol Alex Grimaldo, qui entre dans les 12 derniers mois de son contrat.

Alex Grimaldo très convoité

En raison de la position de Grimaldo de ne pas renouveler son séjour à Lisbonne au-delà de 2023, Benfica est prêt à le vendre, avec un accord à prix réduit fixé à 10 millions d'euros. L'ancien international espagnol des moins de 21 ans a disputé 259 matches en un peu plus de six saisons et demie au Portugal, avec trois titres en Primeira Liga à son actif. Et le Barça, pas rassasié par son été pourtant prolifique, convoite aussi le joueur.