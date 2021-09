Bayern Munich : Trois joueurs de Chelsea dans le viseur

La fenêtre de transfert estivale est officiellement fermée, mais certains clubs sont déjà en négociations avant le mois de janvier. Selon plusieurs bruits, Chelsea et le Bayern Munich sont en discussions avancées dans un deal qui impliqueraient un échange de quatre joueurs. Chelsea serait prêt à offrir Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi en échange de Leroy Sané. C'est une surprise pour beaucoup que le club de Premier League soit prêt à se séparer du meneur de jeu américain, car il est devenu un joueur clé pour le manager Thomas Tuchel.

Trois joueurs sinon rien

Pulisic a prouvé qu'il était un joueur important, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Mais le Bayern verrait son arrivée comme un ajout positif à l'équipe en raison de son expérience en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Ziyech est un titulaire régulier pour Tuchel, mais il a souffert d'une blessure à l'épaule et n'a joué que huit minutes dans la campagne de Premier League 2021/22, tandis que Hudson-Odoi a été lié à un transfert vers la Bundesliga tout au long de l'été.