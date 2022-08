A un an de la fin de son contrat à Liverpool, Sadio Mané a fait le choix de rejoindre le Bayern Munich au terme de la saison 2021-22. Auteur de quatre buts en quatre matchs avec les Bavarois, l'international sénégalais a démarré très fort ce nouvel exercice. Un recrutement dont le club bavarois peut se féliciter après la perte de Robert Lewandowski parti au Barça. D'autant plus, que l'ancien Messin n'a pas été difficile à convaincre si l'on en croit les propos du directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic.

"Nous n'avons jamais parlé d'argent"

D'après le dirigeant munichois, l'ancien attaquant des Reds était déjà emballé à l'idée de rejoindre le champion d'Allemagne. Et ce dernier semblait d'ailleurs plus intéressé par le fait de relever un nouveau défi que par ce qui touchait de près ou de loin à sa future rémunération.



"Quand je l'ai eu au téléphone, à la fin de notre conversation, il m'a dit : "Oui, tout cela me convient. Je veux signer au Bayern." J'étais excité, a confié le Bosnien au micro de Bild. Nous n'avons jamais parlé d'argent mais je savais que nous pouvions le recruter alors je n'ai pas perdu de temps pour boucler ce transfert." Arrivé en juillet 2016 au sein du club de la Mersey en échange d'un chèque de 41,20 millions d'euros, le champion d'Afrique a rapporté 32 millions d'euros au vice-champion d'Angleterre en ralliant l'Allemagne cet été.