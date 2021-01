Batshuayi impliqué dans une bagarre

La séance avait pourtant bien débutée. Ce mercredi, à la veille de la rencontre qui allait les opposer à Arsenal (0-0, 18e journée de Premier League), les hommes de Roy Hodgson étaient de sortie pour un entraînement collectif. Mais lors d'un exercice, Michy Batshuayi et Luka Milivojevic en sont brusquement venus aux mains et ont du être séparés par leurs partenaires.

Au moment où la situation s'est envenimée, il avait été demandé aux joueurs de travailler leur contrôle sur les premiers ballons. Pour ce faire, l'un d'eux devait adresser des passes de plus en plus puissantes à son binôme, qui devait de son côté réussir à contrôler la balle. Et selon le Dailymail, Milivojevic aurait estimé que Batshuayi avait vraiment tiré trop fort sur lui. De quoi faire sortir le capitaine des Eagles de ses gonds.

Milivojevic sénerve

Le Serbe aurait alors récupéré le ballon pour l'envoyer, d'un énorme shoot, sur son partenaire. A ce moment, les deux hommes se sont rués l'un sur l'autre et ont échangé des coups au sol. Incapables de s'arrêter, ils ont finalement été séparés par leurs coéquipiers. Tout cela n'a donc pas empêché Crystal Palace d'aller glaner un point sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Durant ce match, Luka Milivojevic a joué 89 minutes tandis que Michy Batshuayi est resté sur le banc. L'incident est clôt et le club a refusé de le commenter.