Gavi a été l'un des joueurs les plus impressionnants du FC Barcelone depuis le début de la saison, ce qui a conduit le milieu de terrain de 17 ans à susciter l'intérêt de Liverpool. Les Reds cherchent à renforcer leur milieu de terrain l'année prochaine, James Milner, Jordan Henderson et Thiago Alcantara ayant tous plus de 30 ans. Ainsi, selon El Nacional, Liverpool envisage la possibilité d'essayer d'attirer l'international espagnol en Premier League en déclenchant sa clause libératoire de 50 millions d'euros.

Gavi reste apprécié par Xavi

Gavi a fait ses débuts officiels avec le FC Barcelone sous la direction de Ronald Koeman en août dernier, lors d'un match contre Getafe, et à partir de ce moment-là, il a réussi à s'imposer dans l'équipe des Blaugrana et au sein de l'équipe nationale espagnole. Le prodigieux milieu de terrain a fait ses débuts avec la Roja le 6 octobre à l'âge de 17 ans et 62 jours, devenant ainsi le plus jeune débutant de l'histoire de l'Espagne. Considéré comme un titulaire indiscutable tant par Koeman que par le nouvel entraîneur Xavi Hernandez, Gavi a participé à pas moins de 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021/22.