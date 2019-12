Virgil Van Dijk sur sa deuxième place au Ballon d’Or : « J'ai été un peu déçu. J'ai décidé d’aller quand même à la cérémonie et finalement, c'était une super soirée. Je considère toujours que c'est une grande réussite d’avoir été aussi haut avec les plus joueurs au monde » (Goal) pic.twitter.com/TUabMRsEdg

Virgil Van Dijk était un prétendant crédible au Ballon d'Or 2019, mais a fini par s'incliner devant Lionel Messi, qui en profitait pour obtenir sa sixième distinction en carrière. Pour ses exploits avec les Reds, l'international néerlandais a été nommé Joueur PFA de l'année et Joueur de la Premier League de la saison entre autres trophées individuels., a déclaré Van Dijk au Mirror. «J'avais décidé que j'irai à la cérémonie et, finalement, c'était une super nuit. Je considère toujours que c'est une grande réussite d'être là-haut avec les plus grandes icônes du football au monde. »Un des moment forts de la soirée pour Van Dijk a été sa petite discussion avec Messi, et malgré son Anglais limité, l'Argentin a pu exprimer son admiration pour la star de Liverpool. «J'ai parlé à Messi pendant la soirée. Ce ne fut pas la conversation la plus longue car il ne parle pas très bien Anglais.» Pour rappel, l'international batave vient d'être sacré champion du monde des clubs avec Liverpool.