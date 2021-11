Ballon d’Or : quel classement pour Mahrez et Salah ?

Deux joueurs africains seulement figurent cette année parmi les trente nommés pour le Ballon d'Or France Football, dont le lauréat sera dévoilé ce lundi soir à Paris : il s'agit de Riyad Mahrez (Manchester City) et de Mohamed Salah (Liverpool). Entre l'Algérien et l'Egyptien, plus d'un point commun : les deux hommes évoluent au même poste, celui d'ailier droit, aiment tous les deux rentrer dans l'axe pour frapper et animent le jeu de deux des équipes les plus brillantes de Premier League. Mais à quel classement peuvent-ils prétendre en cette année 2021 sans CAN ?

Le palmarès pour Mahrez, les stats pour Salah

Septième en 2016, année du titre de Leicester en Angleterre, et dixième en 2019, qui vit le sacre de l'Algérie à la CAN, Riyad Mahrez (30 ans) a pour lui d'avoir cette année remporté la Premier League, atteint la finale de la Ligue des Champions en se montrant décisif en demies face au PSG tout en se montrant régulièrement décisif en équipe nationale. Quant à Mohamed Salah (29 ans=, sixième en 2018 puis cinquième en 2019, son palmarès 2021 est moins garni, mais ses statistiques impressionnent, avec 32 buts sur l'année calendaire, soit le cinquième joueur le plus prolifique d'Europe.

Salah a une longueur d'avance

Alors, on prend les paris ? Les deux joueurs devraient terminer dans le Top 20 mondial. Avec un avantage certain pour Mohamed Salah, titulaire incontournable aux yeux de son entraîneur, Jürgen Klopp, au contraire de Riyad Mahrez, utilisé avec plus de parcimonie par Pep Guardiola. La série de buts spectaculaires inscrits cet automne par le Pharaon en Premier League a marqué les esprits et fait le tour des réseaux sociaux. Aussi une place dans le Top 10 paraît-elle envisageable pour l'Egyptien.