Ballon d’Or : Le trophée promis à Haaland ?

Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan, s'attend à ce qu'Erling Haaland remporte un jour le Ballon d'Or. Le côtoyant au quotidien, il est convaincu qu’il a toutes les qualités requises pour rejoindre le club fermé de ceux qui ont conquis cette prestigieuse récompense.



Gundogan a été impressionné par la rapidité avec laquelle Haaland a pris ses marques chez les Sky Blues. "Il a vraiment beaucoup de qualité, et tout le monde peut le voir. Mais sa façon de traiter les choses est également très importante pour sa propre mentalité et l'atmosphère dans le vestiaire", a-t-il déclaré.

« Haaland va devenir encore plus impressionnant »

"Il a quelque chose de très spécial, et en plus de cela, il est aussi très humble. Il sait qu'il doit travailler dur pour devenir encore meilleur", a ajouté le taulier des Sky Blues.



Gundogan a conclu en prédisant un Haaland encore plus performant lors des campagnes à venir : "Je suis sûr qu'il va s'améliorer de plus en plus, non seulement cette saison, mais aussi dans les années à venir. Il va devenir un joueur absolument fantastique, ce qu'il est déjà en réalité, mais je pense que nous pouvons revoir à la hausse ses chances de remporter le Ballon d'Or à l'avenir".