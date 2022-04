"Je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent du Ballon d'Or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage. [Ils ne doivent pas] se mettre une pression inutile", a déclaré George Weah dans un entretien accordé au quotidien sportif sénégalais Record. Seul Africain à avoir décroché la prestigieuse récompense individuelle (c'était en 1995), l'actuel président du Liberia de faire une confidence sur le moteur qui était le sien durant sa carrière. "Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère, c’est ainsi que j’ai été récompensé du trophée."



Respectivement vainqueur et finaliste de la CAN, toujours en course pour la Ligue des Champions et le titre de Premier League, Sadio Mané et Mohamed Salah font figure de prétendants sérieux au Ballon d'Or 2022, également convoité par Karim Benzema (Real Madrid).