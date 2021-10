Vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Euro durant l’année 2021, Jorginho a longtemps été désigné comme l’un des principaux prétendants pour aller chercher le Ballon d’Or. Mais, à mesure que la date du verdict approche, l’Italien semble céder du terrain face aux autres favoris. Il n’est plus vraiment le mieux placé pour remporter ce prix et il est le premier à le reconnaitre.

Jorginho aimerait avoir au moins un point

Dans une interview à ESPN Brasil, le milieu de terrain de Chelsea a eu à répondre à la question pour qui il aurait voté s’il pouvait le faire. « Si je ne vote pas pour moi-même, qui le ferait ? Je veux avoir au moins une seule voix. Non je plaisante », a-t-il rétorqué. Avec cette déclaration, on peut comprendre que le joueur d’origine brésilienne ne se fait pas trop d’illusions quant à ses chances de succéder à Lionel Messi.



Jorginho a poursuivi en déclarant que selon lui le lauréat devrait être Kevin De Bruyne, un footballeur qu’il croise souvent sur les pelouses de Premier League et qui évolue au même poste que lui. « Je crois que je voterais pour Kevin de Bruyne pour tout ce qu'il fait et pour le beau football qu'il a montré ces dernières années, a-t-il concédé. Pour ceux qui aiment le football, c'est super de le voir jouer parce qu'il comprend le football, c'est un joueur avec une intelligence au-dessus de la moyenne ».