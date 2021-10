Ballon d’Or : Édouard Mendy oublié, Chelsea en colère

Ils sont nombreux les joueurs de Chelsea à avoir vu leur nom apparaitre dans la liste des trente nommés encore en lice pour l'obtention du Ballon d'Or. De N'Golo Kanté à Jorginho, en passant par Mason Mount, Romelu Lukaku ou encore Cesar Azpilicueta. Un quintet de choc, mais un grand absent en la personne d’Édouard Mendy. Pourtant grand artisan du titre remporté par les Blues la saison passée en Ligue des champions, l'ancien portier du Stade Rennais a été oublié et cela ne passe pas dans son club.

Interrogé au micro de Sky Sports ce samedi, Thomas Tuchel a expliqué qu'il ne comprenait pas cette absence, même s'il préfère se concentrer sur son équipe : "Oui (il aurait mérité d'être nommé, ndlr). Tous nos joueurs aurais pu être nommés parce que nous avons gagné cette compétition ensemble. Qu'il y ait cinq ou six noms n'a pas d'importance."

Someone explain why he’s not nominated for the ballon d’or 🤔🤔🤔 What a performance... EDOUARD MENDY 💪🏾

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) October 16, 2021