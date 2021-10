Karim Benzema est actuellement cité comme un potentiel vainqueur du prochain Ballon d’Or. La logique aurait voulu qu’il dispose du soutien de tous ses compatriotes en cette période décisive pour l'attribution des voies. Mais, ce n’est pas toujours pas le cas. Certains espèrent ainsi voir un joueur de nationalité différente triompher.

"Ça serait bien un profil différent"

Mickaël Landreau, par exemple, a étalé son coup de cœur pour Jorginho, le sociétaire de Chelsea. "On met toujours les attaquants en avant, a d’abord déploré l’ancien gardien international sur Canal+. J’aimerais bien que des joueurs aux profils différents triomphent. Comme Jorginho, qui a gagné la Ligue des Champions et l’Euro. Il ne marque pas, mais il est dans le cœur du jeu. Ou alors N’Golo Kanté, ce n’est pas parce qu’il en joue pas maintenant qu’on doit l’oublier". Benzema, qui a côtoyé brièvement Landreau en Bleu à la fin des années 2000, risque d’être froissé par ces propos.



Landreau n’est pas le seul ancien joueur de l’équipe de France à voter pour Jorignho. C’est aussi le cas de Mickaël Madar. Lors de l’émission Late Football Club, l’ex-joueur du PSG et de Monaco s’est étonné qu’on ne propose le nom du métronome de Chelsea lorsqu’on parle des principaux candidats pour le Ballon d’Or.