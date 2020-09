Bale revient sur son passage au Real Madrid

Prêté par le Real Madrid à Tottenham, Gareth Bale va de nouveau évoluer en Premier League, même si il reste sous contrat jusqu'en 2022 avec le club merengue. Dans un entretien accordé à Skysports, il a fait le point sur son passage du côté du Santiago Bernabeu, sans montrer trop d'amertume.

"Non, je n'ai aucun regret, non. J'essaye juste de jouer au football, c'est tout ce que je peux faire et tout ce qui est dit à l'extérieur est hors de mon contrôle. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, quoi qu'on en dise, c'est leur avis. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c'est tout ce qui m'importe", a-t-il assuré, au sujet de son aventure au Real Madrid, durant laquelle il a notamment remporté deux Ligas et quatre Ligue des Champions.





Bale désire "apporter un peu plus" à Tottenham

Concentré sur son futur avec les Spurs, Bale évoluera sous les ordres de José Mourinho et compte bien démontrer son talent afin d'aider sa nouvelle équipe à performer du mieux possible.

"Le club a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année. Je veux juste amener quelque chose. Je veux essayer d'apporter un peu plus à l'équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction. Je ne fais que jouer. J'ai juste hâte de jouer au football, de jouer avec l'équipe, de faire du mieux que je peux, aider l’équipe et faire une belle saison ensemble", a expliqué Bale.