Baisse des salaires à Arsenal, Özil aurait dit non

Lundi, il a été confirmé que la plupart des membres de l'effectif d'Arsenal avaient accepté de réduire leurs salaires de 12,5% en raison de l'impact du Covid-19 sur les finances du club. Ces coupes seront actives à partir d'avril 2020 et les Gunners peuvent encore éviter ce scénario en se qualifiant pour la Ligue des champions 2020-21. "Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord avec nos joueurs de l'équipe première , l'entraîneur et le staff pour aider à soutenir le club en ce moment critique", pouvait-on lire dans un communiqué officiel d'Arsenal. Cependant, comme indiqué dans le Mirror, Mesut Özil a refusé. L'ancien joueur du Real Maldrid serait l'un des trois joueurs d'Arsenal à avoir rejeté cette proposition de baisse des salaires.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

