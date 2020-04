Bacary Sagna élogieux sur Alexandre Lacazette : « Il se sacrifie pour l'équipe »

L'attitude d'Alexandre Lacazette à Arsenal avait été récemment saluée par son manager Mikel Arteta. L'ancien Gunner Bacary Sagna s'est joint au concert de louanges, saluant le sens du sacrifice de l'ancien lyonnais. "Lacazette est vital. C'est le type de joueur qui donne tout pour l'équipe. Bien sûr, vous voyez toujours celui qui marque les buts, comme Aubameyang - qui est une machine à marquer - mais la quantité de travail que Laca met est incroyable. La façon dont il garde le ballon, la façon dont il se bat pour le ballon, la façon dont il appuie sur la défense. C'est un travail invisible que tout le monde ne verra pas. Mais pour le système d'Arsenal et la façon dont ils veulent jouer, il est incroyable", a confié Sagna dans des propos accordés à Goal UK.

"Lacazette est essentiel à Arsenal"

L'international tricolore a pourtant a été tancé par plusieurs observateurs et médias cette saison après avoir marqué seulement neuf fois toutes compétitions confondues. Sagna n'en a cure : "Il peut marquer de nombreux buts, il est précis", a déclaré l'ancien défenseur des Gunners. "Mais la plupart du temps, il tourne le dos au but. Lorsqu'il reçoit le ballon, il essaie de protéger et de défendre le ballon pour les autres joueurs. Il se sacrifie pour ses coéquipiers et c'est pourquoi, pour moi, il est essentiel", a analysé l'ancien latéral d'Arsenal.