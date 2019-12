Aymeric Laporte (Manchester City) bientôt de retour

Aymeric Laporte est de retour à l'entrainement. pic.twitter.com/RzSAW0xe5B

— MANCHESTER CITY FR (@MCIFrance) December 30, 2019

Du nouveau pour Aymeric Laporte.comme l'a confirmé son coach en conférence de presse mardi. « Laporte et Sané (sont toujours blessés) - les autres sont heureux (...) Laporte s'améliore maintenant et s'entraîne seul, il est déjà sur le terrain. Je ne sais pas (combien de temps il lui faut pour retourner à la compétition) mais dans une semaine ou 10 jours il pourra s'entraîner avec nous. », a ainsi indiqué Pep Guardiola en conférence de presse.Le Français avait été touché au ligament croisé antérieur du genou lors du succès acquis par son équipe face à Brighton le 31 août et n'a plus rejoué depuis.Pour rappel, lors de sa dernière sortie, Manchester City a vaincu Sheffield pour le compte de la 20e journée de Premier League.