Avec de la baraka, Manchester United lance sa saison / Premier League (J3)

Défait par Crystal Palace, le week-end dernier lors de sa première sortie en championnat, Manchester United a réussi à se redresser ce samedi à l’occasion d’un déplacement chez Brighton. Face aux Seagulls, malgré une prestation peu rassurante et beaucoup d'occasions concédées, Paul Pogba et ses coéquipiers ont réussi à faire le plein de points (3-2). Un succès obtenu au forceps et au bout de nombreux rebondissements. Le début d’une bonne série ?

Un Man United trop brouillon





En proie au doute, Manchester a eu du mal à bien entrer dans son match. Durant la première demi-heure, les Red Devils ont même été sérieusement malmenés, concédant notamment trois tirs sur le poteau (9e, 21e et 30e). Et à force de donner le bâton pour se faire battre, l’équipe de Solskjaer a fini par se faire punir. Juste avant la pause (43e), Bruno Fernandes provoquait un pénalty que Neal Maupay s’est chargé de convertir avec succès d’une brillante Panenka.



16 - Bruno Fernandes has been involved in 16 goals in his 16 Premier League appearances (8 goals, 8 assists), with today's assist his first in the competition for a Marcus Rashford goal. Sweet. #BHAMUN pic.twitter.com/swTlWwxKOe

— OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2020

Man United a donc concédé l’ouverture du score, mais il a eu la bonne idée de rétablir la parité rapidement. A la 43e, Dunk marquait contre son camp, suite à une remise de Bruno Fernandes près du but. Une égalisation qui a relancé les Diables Rouges, qui ont retrouvé le terrain avec plus de mordant en seconde période. Cela ne les a pas empêchés de trembler quand l’arbitre a indiqué le point de pénalty pour Brighton une deuxième fois. Heureusement pour eux, suite au recours à la VAR, la décision a été validée. Un pénalty annulé d’un côté, et aussi un but de l’autre, avec une réalisation de Marcus Rashford (52e) en position d’hors-jeu. Le jeune attaquant anglais n’a cependant baissé les bras et a fini par faire mouche. A la 58e, et à la suite d’une superbe action individuelle, avec des feintes de frappe et un tir plein de sang-froid, il a donné l'avantage aux siens.

Brighton était maudit

L’avantage en question est resté de mise jusqu’à la toute dernière minute du temps additionnel, et ce malgré deux autres montants trouvés par Brighton (60e et 76e). Le Belge Trossard a, à lui seul, touché du bois à trois reprises. Il a aussi buté sur De Gea (92e) alors que les buts lui étaient grands ouverts. La chance semblait définitivement fuir les Seagulls, mais une ultime occasion de la bande à Potter signée March (93e) a fini au fond. 2-2, c'est le résultat qui allait sanctionner de manière logique ce match avant un ultime rebondissement. Juste avant le gong; Maupay a touché le cuir de la main dans la surface et permis à Fernandes de redonner l'avantage à United. Cette fois, pour de bon.