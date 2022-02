Aubameyang dit sa douleur aux fans d’Arsenal

Arrivé à Arsenal en janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin à son expérience londonienne cet hiver, en accord avec son ex club. Alors qu'il s'apprête à porter les couleurs du FC Barcelone, l'attaquant gabonais s'est fendu d'un message destiné aux supporters des Gunners. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant de trente-deux ans les a remerciés, mais leur a dit aussi sa peine quant à la manière dont il est parti.

"Aux fans d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres ma maison durant les quatre dernières années. On a connu des hauts et des bas ensemble et votre support a toujours été capital pour moi. [...] Je me suis toujours donné à 100% pour ce club et c'est pour cela que partir sans un véritable "au revoir" me fait mal. Mais c'est le football." Ainsi s'est exprimé l'ancien de l'AS Saint-Étienne qui a connu une fin de parcours compliquée chez les Gunners.

Mis de côté par Arteta

Mis de côté par son entraîneur, Mikel Arteta, pour divers retards, Aubameyang avait fini par lasser, lui qui ne parvenait d'ailleurs plus à se montrer aussi tranchant qu'avant avec Arsenal. Durant son passage à Londres, il aura tout de même inscrit 92 buts en 163 matchs, toutes compétitions confondues. Il repart également avec une Coupe d'Angleterre et un Community Shield en poche.