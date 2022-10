Rétrogradé remplaçant cette saison à Manchester United (qui l'aurait imaginé ?), Cristiano Ronaldo n'a pas exclu de quitter Old Trafford, comme il le souhaitait lors du dernier mercato estival afin, notamment, de pouvoir disputer la Ligue des champions.



Seulement titulaire en Ligue Europa, on se demande où l'attaquant vedette de 37 ans pourrait aller chercher bientôt un peu plus de temps de jeu. Diego Simeone a sa petite idée. Du moins, il sait où CR7 ne pourrait pas s'engager.

Simeone rappelle les fondamentaux

"Ronaldo à l'Atléti ? Non, Cristiano Ronaldo est une référence absolue pour le Real Madrid", a tranché l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, interrogé par la télévision argentine Tigo Sports. Je ne verrais pas Martin Palermo ou Riquelme (parmi les icônes de Boca Juniors) jouer à River Plate ou Ortega à Boca Juniors. C'est très clair."



Le coach argentin des Matelassiers rappelle la culture football à Buenos Aires, comme dans beaucoup de pays. Il existe des endroits, surtout chez un grand rival, voire un ennemi, où on ne peut pas aller.



En France, c'est un peu différent. Un entraîneur made in Marseille, à tous les échelons, peut se retrouver sur le banc du Paris Saint-Germain et même en afficher sa fierté.