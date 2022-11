Il a été souligné avant la saison, surtout si Diego Simeone devait utiliser une défense à trois, que l'Atlético Madrid n'avait que cinq options naturelles en défense centrale. Le seul défenseur en forme parmi ces cinq était Reinildo Mandava. Bien que Stefan Savic et Jose Maria Gimenez aient beaucoup de qualités, le fait qu'ils soient rarement disponibles a considérablement gêné l'Atlético Madrid au cours des deux dernières saisons. Parallèlement, des doutes ont été émis sur la qualité de Mario Hermoso et Felipe. Il semble donc que l'Atlético ait décidé de faire de ce poste une priorité et pourrait même bouger en janvier. Selon Mundo Deportivo, les Colchoneros suivent le défenseur néerlandais Perr Schuurs, actuellement au Torino.

Schuurs fait tourner des têtes

Passé par le Fortuna Sittard avant de rejoindre l'Ajax à l'âge de 17 ans, Schuurs a rejoint la Serie A cet été et s'est distingué cette saison. Liverpool aurait également suivi Schuurs pendant une longue période et serait également sur les rangs. D'autres noms comme William Saliba et Inigo Martinez ont été évoqués pour l'Atléti ces derniers mois. Cependant, Saliba semble hors de leur portée financière et Martinez serait un investissement à court terme alors qu'il approche de la trentaine.