Aston Villa : les objectifs très ambitieux d’Unai Emery dévoilés

C’est la belle histoire de cette Premier League 2022-2023. Arrivé au chevet d’une équipe relégable en octobre dernier, Unai Emery a parfaitement redressé Aston Villa. 6e à six journées de la fin, les Villans sont bien partis pour retrouver la Coupe d’Europe l’an prochain. L’ambiance des soirées européennes que n’a plus connu le club anglais depuis la saison 2010-2011. Dans une interview accordée au journal AS, Unai Emery n’a pas caché ses fortes ambitions pour sa deuxième expérience en Premier League après Arsenal.

Unai Emery veut gagner un titre avec Aston Villa

« L’objectif que je me suis fixé est double : essayer de gagner un titre et tenter de disputer une Coupe d’Europe avec Aston Villa. Nous avons été éliminés des deux coupes que nous disputions cette saison (en 1/32e de FA Cup contre Stevenage et en 1/16e de League Cup contre Manchester United), aussi parce qu’à cette période, nous avions priorisé le championnat. Mais les trophées restent dans ma tête. Le championnat nous a permis de faire avancer certains processus même si je reste très prudent. Nous avons eu une très bonne période, mais le plus difficile reste à venir.»