Aston Villa : Grealish, futur joyau de la sélection anglaise ?

Annoncé comme une pépite du football anglais, Jack Grealish a pris son temps. Aperçu très tôt sur un terrain de Premier League en mai 2014 contre Manchester City, l’Anglais s'est depuis petit à petit fait une place à Aston Villa, avec une trentaine de rencontres lors des deux années suivantes. Cependant, c’est finalement la descente de son club de cœur qui a pleinement lancé sa carrière. En effet, en Championship, le milieu offensif a pu enchaîner les matchs.



Avec trois saisons et 89 apparitions au compteur pour 14 buts, Grealish a ainsi pu faire son trou et s’est rendu indispensable auprès des différents managers que son club a connu sur cette période. Dernièrement, c'est sous les ordres de Dean Smith qu'Aston Villa a pu retrouver l’élite du football anglais pour le plus grand bonheur de son grand espoir anglais. Avec, pour le moment, sept buts et cinq passes décisives en 23 rencontres cette saison, le natif de Birmingham brille à nouveau aux yeux de tous.

Avec les Three Lions, Grealish attend son heure

Principalement aligné ailier gauche, celui qui a désormais 24 ans est en train de prouver tout le potentiel que certains avaient vu en lui. Dans la course pour le maintien, l’intéressé est d’ailleurs l’un des hommes forts de son équipe, lui qui est le meilleur buteur en championnat des Villans. Forcément, ses prestations sont observées de très près par les cadors anglais, toujours en quête des plus beaux joyaux du royaume. D’après les médias anglais, son club attendrait pas moins de 70 millions d’euros pour le céder cet été.Si tout va bien pour Grealish cette saison, le milieu offensif attend sans doute avec impatience une première convocation avec la sélection anglaise. Bénéficiant également de la nationalité irlandaise, le numéro 10 d’Aston Villa, qui a connu quelques sélections chez les jeunes de l’Eire, a depuis opté pour l’Angleterre. Alors que Gareth Southgate lui a déjà permis de faire ses débuts avec les Espoirs anglais, l’actuel sélectionneur des Three Lions pourrait bien être celui qui le fera débuter chez les grands. Avec notamment Mason Mount et Jadon Sancho, le trio pourrait bien faire des dégâts dans les années à venir.