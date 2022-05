L'entraîneur d'Aston Villa, Steven Gerrard, souhaite que Philippe Coutinho reste au club au-delà de cette saison, alors que le FC Barcelone cherche à vendre des joueurs. Coutinho est prêté à Aston Villa et son contrat à Barcelone se termine en juin 2023. Cependant, pour accueillir de nouvelles recrues, le FC Barcelone devra se débarrasser d'un certain nombre de joueurs, ce qui inclut probablement Coutinho.

Gerrard veut garder Coutinho

"Nous voulons Coutinho ici, c'est sûr", a déclaré Gerrard à la presse, avant d'évoquer le temps de jeu du Brésilien. "Nous avons cinq matchs en 15 jours, donc Phil et Emi (Buendia) auront tous deux assez de temps de jeu pour se satisfaire. En tant que club, nous voulons être dans un endroit où les matchs sont nombreux et rapides. Phil a compris la décision, il a beaucoup joué. Il n'y a pas d'egos ici." Coutinho a joué 15 matchs pour Aston Villa, marquant quatre buts et fournissant trois passes décisives. À Barcelone, il a participé à 16 matches et n'a trouvé le chemin des filets que deux fois. Le FC Barcelone espère vendre Coutinho pour 40 millions d'euros et est en négociations avec Villa concernant l'avenir du meneur de jeu.