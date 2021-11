C'est un discours teinté de respect que Steven Gerrard a prononcé en conférence de presse, ce jeudi. Du respect pour Aston Villa, son nouveau projet après les Glasgow Rangers. « C'est très injuste de décrire ce poste comme un marchepied, vous ne m'entendrez jamais en parler comme ça (...) « Je suis complètement investi et je vais tout donner à ce poste pour avoir du succès [...] Je suis impliqué à 100 %, tout comme l'est mon staff. L'opportunité de revenir en Premier League et de me rapprocher de ma famille sont deux des raisons pour lesquelles ce poste était bon pour moi », a lancé l'ancien international anglais avant ses grands débuts contre Brighton, ce samedi.



Du respect pour Liverpool et Jürgen Klopp, aussi. Malgré un statut d’icône des Reds, Gerrard n'a nullement l'intention de court-circuiter le manager allemand, devenu lui aussi une légende à Anfield. « Liverpool a un entraîneur de classe mondiale avec Jürgen Klopp. S'il décidait de signer un contrat à vie, là, tout de suite, je serais très heureux pour lui et pour eux ». C'est dit.